Нахабного порушника правил дорожнього руху спіймали 31 березня поліцейські в Одесі. Водія зупинили за відносно дрібне порушення. Як виявилося, він перебував за кермом у нетверезому стані.

Нетверезого далекобійника патрульні виявили в Малиновському районі Одеси. Правоохоронці побачили, що водій MAN проїхав Іванівським шляхопроводом. При цьому він не звернув уваги на знак "Рух транспортних засобів з масою понад 5 тонн заборонено".

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Через це інспектори вирішили зупинити вантажівку.

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Водія, який порушив ПДР, зупинили поліцейські для складання адмінпротоколу вранці 31 березня.

Під час спілкування з чоловіком, копи зрозуміли, що водій перебуває в нетверезому стані.

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За фактом порушень щодо водія склали адміністративні матеріали через проїзд попри вимоги знаку та перебування за кермом напідпитку. Якщо суд визнає провину далекобійника, йому загрожують штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік.

Дивіться відео спілкування патрульних з нетверезим далекобійником в Одесі:

Нещодавно в Україні підвищили штрафи за п'яне водіння. Вперше водіїв позбавляють прав на рік та штрафують на 17 тисяч гривень.

Якщо ж власника автівки спіймали за таким порушенням вдруге, йому доведеться сплатити 34 тисячі та не сідати за кермо 3 роки. Також у нього можуть вилучити транспортний засіб.

Для злісних порушників адміністративний кодекс передбачає штраф у 51 тисячу, позбавлення прав на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.