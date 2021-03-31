Порушував вимоги знаків: в Одесі патрульні випадково спіймали п'яного далекобійника – відео

Нахабного порушника правил дорожнього руху спіймали 31 березня поліцейські в Одесі. Водія зупинили за відносно дрібне порушення. Як виявилося, він перебував за кермом у нетверезому стані.
Джерело:Патрульна поліція Одеської області
Нетверезого далекобійника патрульні виявили в Малиновському районі Одеси. Правоохоронці побачили, що водій MAN проїхав Іванівським шляхопроводом. При цьому він не звернув уваги на знак "Рух транспортних засобів з масою понад 5 тонн заборонено".
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Через це інспектори вирішили зупинити вантажівку.
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- Водія, який порушив ПДР, зупинили поліцейські для складання адмінпротоколу вранці 31 березня.
- Під час спілкування з чоловіком, копи зрозуміли, що водій перебуває в нетверезому стані.
- Драгер показав перевищення норми алкоголю в крові майже у 6 разів.
За фактом порушень щодо водія склали адміністративні матеріали через проїзд попри вимоги знаку та перебування за кермом напідпитку. Якщо суд визнає провину далекобійника, йому загрожують штраф у 17 тисяч гривень та позбавлення прав на рік.
Дивіться відео спілкування патрульних з нетверезим далекобійником в Одесі:
Нещодавно в Україні підвищили штрафи за п'яне водіння. Вперше водіїв позбавляють прав на рік та штрафують на 17 тисяч гривень.
Якщо ж власника автівки спіймали за таким порушенням вдруге, йому доведеться сплатити 34 тисячі та не сідати за кермо 3 роки. Також у нього можуть вилучити транспортний засіб.
Для злісних порушників адміністративний кодекс передбачає штраф у 51 тисячу, позбавлення прав на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.