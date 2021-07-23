На Одещині перекинулася фура: водій заснув і виїхав на зустрічну – фото, відео

На трасі Київ – Одеса вантажівка врізалася у відбійник і частково перекинулася. Очевидці повідомлять, що вона виїхала на зустрічну смугу через те, що водій заснув.

Аварія трапилася приблизно о 9 годині ранку 23 липня. Вантажівка перекинулася біля села Демидівка.

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Що кажуть у поліції

Постраждалих внаслідок аварії немає. Правоохоронці повідомляють, що водій вантажного автомобіля Renault не впорався з керуванням.

Тому через це він зіткнувся з відбійником. На фото видно, що ця огорожа сильно пошкодилася.

На Одещині перекинулася вантажівка / Фото Нацполіції та Наталя Бережної, 24 Канал

Внаслідок інциденту перекинувся кузов вантажівки. Проте кабіна лише частково піднялася.

На узбіччі, де це сталось, розсипалося зерно рапсу, яке віз автомобіль. Наразі там частково обмежено рух.

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