На Одещині перекинувся патрульний човен: тривають пошуки прикордонника

Приблизно о 16 годині 5 травня на озері Тудорове, що на Одещині, перевернувся моторний човен. На ньому патрулювали кордон 4 військовослужбовці Держприкордонслужби.

Врятуватися вдалося 3 військовослужбовцям, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Натомість пошуки четвертого досі тривають.

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За інформацією Держприкордонслужби, усі врятовані переохолодилися, один з них отримав травму ніг. Наразі їм надають необхідна допомога.

Що відомо про пошуки прикордонника

Пошуки військовослужбовця ведуться й з повітря. Для цього залучили вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Також працюють водолази ДСНС.

Окрім цього, до пошуків військовослужбовця залучили прикордонників довколишніх підрозділів, а також:

співробітників сектору водної поліції Одеського районного управління;

ДСНС;

рибалок.

Наріз з'ясовують обставини, через які сталася надзвичайна подія. Водночас поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

На Одещині тривають пошуки прикордонника: дивіться відео Держприкордонслужби