На Одещині підлітки підпалили будинок батька-одинака задля розваги: моторошні фото

Інцидент стався у селі Куяльницької територіальної громади, що на Одещині. Там двоє неповнолітніх вирішили розважитися і підпалили будинок багатодітного батька-одинака.

Правоохоронці з'ясували, що 9-річний та 13-річний хлопці розбили вікно та підпалили будинок.

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Діти вдерлися до закритого помешкання та почали гратися з вогнем. Це помітила сусідка родини та викликала рятувальників. Діти розповіли правоохоронцям, що зробили це задля розваги.

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Дивом внаслідок небезпечних розваг ніхто не постраждав. Все через те, що у помешканні нікого не було. Поліцейські розповіли, що 36-річний чоловік перебував у лікарні разом зі своїм тримісячним немовлям. А 13-річна дівчинка і 3 хлопчиків віком від 2 до 8 років були у родичів. Мати ж дітей нещодавно померла.

У поліції відкрили провадження за статтею 194 про умисне знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Оскільки до вчинення злочину причетні неповнолітні, то за це відповідатимуть їхні батьки.



Неповнолітні підпалили будинок батька-одинака / Фото Нацполіції



Правоохоронці відкрили провадження / Фото Нацполіції