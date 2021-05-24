Підліток побив безхатька заради розваги: відео насильства біля церкви на Одещині 18+

У місті Подільськ в Одеській області підліток побив безхатька. Це знімали на відео щонайменше 2 людей, особи яких намагаються встановити. У мережі пишуть, що хлопець це зробив лише заради розваги.

У коментарі 24 каналу в поліції Одещини повідомили, що це трапилося ввечері 23 травня. Підлітки побили бездомного на території однієї з церков міста.

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Деталі від поліції

У Подільському відділку поліції кажуть, що до них щодо цього випадку ніхто не звертався.

Однак правоохоронці почали встановлювати обставини базуючись на повідомленнях у мережі.

Поки інформацію про подію не вносили про Єдиного реєстру.

Тому невідомо, яке покарання може загрожувати нападнику та тим, хто був там разом із ним.

Наразі почали пошук зловмисників і свідків цієї події.

Що ще відомо про побиття

На відео чутно, як чоловік після першого удару викрикує "не торкайся мене". Однак підліток у чорному підступає ближче та завдає ще кілька ударів. Як наслідок, бездомний падає.

Про те, що неповнолітній здійснив напад заради розваги, написав автор ролика. Однак чому він також знімав це на відео та не намагався хоч якось завадити кривднику – невідомо.

Напад на бездомного в Подільську на Одещині: відео з елементами насилля (18+) телеграм-каналу "Одесса Info"