На Одещині 14-річний підліток потрапив у реанімацію після ДТП на мотоциклі

У місті Балта Одеської області мотоцикл з 14-річним підлітком за кермом зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ". Аварія сталася 25 липня на вулиці Азовській.

Хлопець перебуває в реанімації у важкому стані. Наразі медики намагаються врятувати життя неповнолітнього водія.

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Деталі аварії на Одещині

Підліток їхав за кермом мотоцикла Forte Ft125. 44-річний водій легкового авто під час повороту ліворуч не надав переваги в русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою.

Хлопець внаслідок сильного зіткнення з автомобілем отримав:

травми голови;

політравму;

забої;

садна.

Його доставили в тяжкому стані в реанімаційне відділення лікарні. Правоохоронці розслідують всі обставини аварії.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля не був у стані алкогольного сп'яніння. Мотоцикл підлітка і легковик було переміщено на штрафмайданчик.

У поліція також зазначили, що 14-річний хлопець не лише не досяг віку, з якого дозволене керування двоколісними транспортними засобами. Під час руху він був без мотошолома.

"У ході розслідування буде дана правова оцінка діям батьків, які дозволили сину користуватися мотоциклом", – заявив начальник відділення поліції № 1 Подільського РУП Віталій Мельниченко.

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