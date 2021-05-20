Це трапилося в одному з сіл Старокозацької територіальної громади. Правоохоронці повідомили про затримання 36-річного підозрюваного 20 травня.

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Як трапилася ця трагедія

  • До поліції звернулися щодо інциденту медики.
  • Вони повідомили, що мають пацієнта з важкими тілесними ушкодженнями.
  • Особу зловмисника встановили майже одразу.
  • Після затримання чоловік пояснив свої дії.
  • Він сказав, що мав давню неприязнь до загиблого.
  • Тому під час сварки не стримався й побив пенсіонера

Що загрожує за такий злочин

Затриманому оголосили підозру за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Якщо вину жителя Одещини доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці.