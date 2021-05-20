На Одещині до жорстоко побили пенсіонера: дідусь помер у лікарні

На Одещині чоловік під час сварки побив 66-річного пенсіонера. Як наслідок, потерпілого госпіталізували. Однак травми виявились несумісними з життям. Зловмисник згодом зізнався, що давно недолюблював старенького.
Це трапилося в одному з сіл Старокозацької територіальної громади. Правоохоронці повідомили про затримання 36-річного підозрюваного 20 травня.
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Як трапилася ця трагедія
- До поліції звернулися щодо інциденту медики.
- Вони повідомили, що мають пацієнта з важкими тілесними ушкодженнями.
- Особу зловмисника встановили майже одразу.
- Після затримання чоловік пояснив свої дії.
- Він сказав, що мав давню неприязнь до загиблого.
- Тому під час сварки не стримався й побив пенсіонера
Що загрожує за такий злочин
Затриманому оголосили підозру за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Якщо вину жителя Одещини доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці.
Адміністративний центр територіальної громади, де вбили дідуся / Карта googleЗверніть увагу! У Дніпрі 13 травня посеред вулиці напали на 80-річну бабцю. Невідомий побив її, щоб пограбувати. Це трапилося на вулиці Байковій, що в Соборному районі міста. Правоохоронці почали розслідування, але зловмисника не знайшли.