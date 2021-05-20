На Одещині до жорстоко побили пенсіонера: дідусь помер у лікарні

20 травня 2021 , 14:35
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Одещини

На Одещині чоловік під час сварки побив 66-річного пенсіонера. Як наслідок, потерпілого госпіталізували. Однак травми виявились несумісними з життям. Зловмисник згодом зізнався, що давно недолюблював старенького.

Це трапилося в одному з сіл Старокозацької територіальної громади. Правоохоронці повідомили про затримання 36-річного підозрюваного 20 травня.

Інший випадок Побили дідуся в його квартирі: у Кривому Розі затримали банду грабіжників – фото

Як трапилася ця трагедія

  • До поліції звернулися щодо інциденту медики.
  • Вони повідомили, що мають пацієнта з важкими тілесними ушкодженнями.
  • Особу зловмисника встановили майже одразу.
  • Після затримання чоловік пояснив свої дії.
  • Він сказав, що мав давню неприязнь до загиблого.
  • Тому під час сварки не стримався й побив пенсіонера

Що загрожує за такий злочин

Затриманому оголосили підозру за статтею про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілого. Якщо вину жителя Одещини доведуть, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

Адміністративний центр територіальної громади, де вбили дідуся / Карта google

Зверніть увагу! У Дніпрі 13 травня посеред вулиці напали на 80-річну бабцю. Невідомий побив її, щоб пограбувати. Це трапилося на вулиці Байковій, що в Соборному районі міста. Правоохоронці почали розслідування, але зловмисника не знайшли. 
Автор: Олександр Марчак