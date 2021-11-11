На Одещині поліцейський збив людину: потерпілий у важкому стані

У Роздільнянському районі Одещини поліцейський скоїв наїзд на людину. Як наслідок, чоловік сильно постраждав і потрапив до лікарні.

Це сталося о 10 годині ввечері 10 листопада. Правоохоронець збив пішохода на дорозі в селі Розалівка.

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Яке звання в поліцейського

Потерпілому приблизно 32 роки (народився в 1988 році). Слід зазначити, що він перебігав дорогу в місці, де немає переходу. Коли прибула швидка, чоловіка забрали до районної лікарні. Лікарі констатували, що він у важкому стані.

Анонімні джерела повідомили журналістам, що за кермом автомобіля ВАЗ був офіцер конвойної служби. Він має звання старшого лейтенанта поліції.

Інша аварія з правоохоронцем

На Київщині 24 серпня поліцейський на Volkswagen збив людину за схожих обставин. Там пішоході також вибіг на дорогу в непризначеному місці.

Як наслідок, 23-річний потерпілий потрапив до лікарні. Щодо правоохоронця, то він також постраждав у ДТП. У нього діагностували забій грудної клітини та струс головного мозку.