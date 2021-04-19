П'ятикласниця з Чорноморська померла у лікарні 19 квітня. Спершу у ЗМІ писали, що це сталося через ускладнення від коронавірусу. Але представниця МОЗ цю інформацію спростувала.

Під час брифінгу керівниця Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у пацієнтки було багато хронічних захворювань. За її словами, вони й спричинили смерть п'ятикласниці. Актуально Перша дитяча смерть від коронавірусу на Харківщині: помер школяр Що відомо про дівчинку Як пише "Думская", інформацію про смерть повідомили батьки дівчинки.

Вони у соцмережах написали, що причиною стали ускладнення, спричинені COVID-19.

11-річна школярка провела в Одеській обласній дитячій лікарні понад місяць.

На сайті навчального закладу повідомляли, що у дівчинки відмовили майже всі внутрішні органи.

Стан здоров'я п'ятикласниці медики оцінювали як важкий, вона перебувала на діалізі (очищенні крові за ниркової недостатності).

Але під час брифінгу очільниця медичного департаменту Одеської області заявила, що дівчинка померла не від ускладнень, спричинених коронавірусом.

ЗМІ також повідомляють, що мати дівчинки перебуває в лікарні з COVID-19. Яка ситуація з коронавірусом на Одещині В регіоні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували 372 нових випадки інфікування.

50 осіб госпіталізували. 30, на жаль, померли.

Діти також продовжують хворіти. Проте кількість дитячих випадків COVID-19 – наразі невідома.

У департаменті МОЗ Одеської області повідомляють про те, що рівень захворюваності падає.

Лікарні завантажені на 71%. Зверніть увагу! Схожа ситуація відбувалась в Дніпрі. Там так само 11-річна школярка з діагнозом коронавірус померла у лікарні. Проте лікарі кажуть, що причина смерті – інша