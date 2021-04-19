Чиновники заперечують COVID-19: назвали причину смерті 11-річної дівчинки в Одесі

П'ятикласниця з Чорноморська померла у лікарні 19 квітня. Спершу у ЗМІ писали, що це сталося через ускладнення від коронавірусу. Але представниця МОЗ цю інформацію спростувала.
Джерело:24 канал
Під час брифінгу керівниця Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у пацієнтки було багато хронічних захворювань. За її словами, вони й спричинили смерть п'ятикласниці.
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Що відомо про дівчинку
- Як пише "Думская", інформацію про смерть повідомили батьки дівчинки.
- Вони у соцмережах написали, що причиною стали ускладнення, спричинені COVID-19.
- 11-річна школярка провела в Одеській обласній дитячій лікарні понад місяць.
- На сайті навчального закладу повідомляли, що у дівчинки відмовили майже всі внутрішні органи.
- Стан здоров'я п'ятикласниці медики оцінювали як важкий, вона перебувала на діалізі (очищенні крові за ниркової недостатності).
- Але під час брифінгу очільниця медичного департаменту Одеської області заявила, що дівчинка померла не від ускладнень, спричинених коронавірусом.
- ЗМІ також повідомляють, що мати дівчинки перебуває в лікарні з COVID-19.
Яка ситуація з коронавірусом на Одещині
- В регіоні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували 372 нових випадки інфікування.
- 50 осіб госпіталізували. 30, на жаль, померли.
- Діти також продовжують хворіти. Проте кількість дитячих випадків COVID-19 – наразі невідома.
- У департаменті МОЗ Одеської області повідомляють про те, що рівень захворюваності падає.
- Лікарні завантажені на 71%.