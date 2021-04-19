Чиновники заперечують COVID-19: назвали причину смерті 11-річної дівчинки в Одесі

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П'ятикласниця з Чорноморська померла у лікарні 19 квітня. Спершу у ЗМІ писали, що це сталося через ускладнення від коронавірусу. Але представниця МОЗ цю інформацію спростувала.

Джерело:

24 канал

Під час брифінгу керівниця Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва заявила, що у пацієнтки було багато хронічних захворювань. За її словами, вони й спричинили смерть п'ятикласниці.

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Що відомо про дівчинку

  • Як пише "Думская", інформацію про смерть повідомили батьки дівчинки.
  • Вони у соцмережах написали, що причиною стали ускладнення, спричинені COVID-19.
  • 11-річна школярка провела в Одеській обласній дитячій лікарні понад місяць.
  • На сайті навчального закладу повідомляли, що у дівчинки відмовили майже всі внутрішні органи.
  • Стан здоров'я п'ятикласниці медики оцінювали як важкий, вона перебувала на діалізі (очищенні крові за ниркової недостатності).
  • Але під час брифінгу очільниця медичного департаменту Одеської області заявила, що дівчинка померла не від ускладнень, спричинених коронавірусом.
  • ЗМІ також повідомляють, що мати дівчинки перебуває в лікарні з COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом на Одещині

  • В регіоні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували 372 нових випадки інфікування.
  • 50 осіб госпіталізували. 30, на жаль, померли.
  • Діти також продовжують хворіти. Проте кількість дитячих випадків COVID-19 – наразі невідома.
  • У департаменті МОЗ Одеської області повідомляють про те, що рівень захворюваності падає.
  • Лікарні завантажені на 71%.
Зверніть увагу! Схожа ситуація відбувалась в Дніпрі. Там так само 11-річна школярка з діагнозом коронавірус померла у лікарні. Проте лікарі кажуть, що причина смерті – інша