Мовиться про будинки бази відпочинку "Леванда", яка розташована на вулиці Середня. Рятувальників туди викликали приблизно о 21 годині.

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Вітер ускладнював гасіння

По прибуттю вони встановили, що полум'я вже повністю охопило двоповерховий дерев'яний будиночок. Згодом пожежа перекинулася та частково пошкодила дах та 3 кімнати сусідніх будинків.



Рятувальники під час пожежі "Леванди" / Фото ДСНС

Гасіння ускладнювали сильні пориви вітру, які були в той вечір.Повністю вдалося загасити пожежу приблизно через 4 години після звернення. Загалом вогонь поширився на площу 300 квадратних метрів.



Знищена будівля бази відпочинку / Фото ДСНС

Інша гучна пожежа

Ввечері 9 листопада в Одесі спалахнув пляжний клуб TrueMan. На щастя, людей всередині не було, тому ніхто не постраждав.

Згодом власник заявив, що його заклад спалили, це підтвердили й у поліції. Згодом правоохоронці почали це розслідувати, як умисне знищення майна.