Так, під дописом у місцевій спільноті з квітучою яблунею люди почали хизуватися свіжими квітами черешні та винограду. Крім того, в любителів екзотичних культур навіть зацвів гранат.

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У коментарях садівники почали жартувати, що це зимові фрукти, а на Новий рік можна буде збирати черговий врожай. Однак такі несподівані витівки природи насправді є свідченням змін клімату.

Адже погодні перепади влітку і різке похолодання у вересні збили "годинник" флори півдня України, і вона почала наверстувати те, чого не встигла у теплу пору року.

В Одесі посеред осені зацвіли фруктові дерева / Фото фейсбук "Кілії.ua"

Цвітуть не тільки садки

Тим часом наприкінці літа на Черкащині відпочивальники сфотографували, як цвіте вода у Дніпрі. Така сама проблема виникла і в Києві. Причина появи зеленої каші у річці – синьо-зелені водорості, які особливо активізуються у спеку.