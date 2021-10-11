Планові госпіталізації дозволятимуть лише у критичних випадках. Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
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Посилений карантин
Гончаров каже, що відтепер забороняють планові госпіталізації в місцевих лікарнях. Винятком є лише критичні випадки такі як, ускладнення вагітності та пологів, онкологічні і пульмонологічні хвороби.
Також лікар додав, що скасовуватимуться масові заходи, серед яких – розважальні, спортивні, рекламні та інші. Дозволятимуть лише офіційні спортивні, які включені в єдиний календарний план.
Лікар наголошує, що, коли так триватиме далі, то локдауну в кінці жовтня чи на початку листопада не уникнути.
Коронавірус на Одещині: останні новини
- За останню добу зафіксували 690 нових випадків коронавірусу. Таким чином Одеська область – на 3 місці за найбільшою кількістю інфікованих в Україні.
- Станом на 11 жовтня на самоізоляції перебувають понад 7,5 тисяч учнів і 542 працівників шкіл.