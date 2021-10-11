На Одещині посилили карантин: коротко про нові правила

З 11 жовтня на Одещині посилили карантин. Нові обмеження насамперед стосуються медицини й масових заходів у будь-якій сфері. Відтак заборонять планові госпіталізації, культурні чи спортивні заходи.

Планові госпіталізації дозволятимуть лише у критичних випадках. Про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

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Посилений карантин

Гончаров каже, що відтепер забороняють планові госпіталізації в місцевих лікарнях. Винятком є лише критичні випадки такі як, ускладнення вагітності та пологів, онкологічні і пульмонологічні хвороби.

Також лікар додав, що скасовуватимуться масові заходи, серед яких – розважальні, спортивні, рекламні та інші. Дозволятимуть лише офіційні спортивні, які включені в єдиний календарний план.

Гончаров зазначив, що показники захворюваності в Одеській області в 6 разів перевищують дозволені. До критичної позначки вже підійшла кількість госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем.

Лікар наголошує, що, коли так триватиме далі, то локдауну в кінці жовтня чи на початку листопада не уникнути.

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