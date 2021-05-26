На Одещині потонув 12-річний підліток

Інцидент трапився у Білгород-Дністровському районі вдень 25 травня. Троє дітей пішли до ставка скупатися. 12-річний хлопчик пішов стрибнув у воду та не виплив.

До водойми діти пішли без батьків. Вони покликали дорослих, коли хлопець вже наковтався води.

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Що відомо про інцидент

До річки пішов 12-річний підліток з 9-річною сестрою та другом однолітком.

На березі він скинув одяг та пішов купатися.

Діти покликали дорослих, але було запізно.

Ті виловили тіло та намагалися врятувати хлопця, проте намарно.



Працівники Нацполіції на місці події / Фото Нацполіція