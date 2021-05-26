На Одещині потонув 12-річний підліток

26 травня 2021 , 11:13
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Джерело:

.Нацполіція

Інцидент трапився у Білгород-Дністровському районі вдень 25 травня. Троє дітей пішли до ставка скупатися. 12-річний хлопчик пішов стрибнув у воду та не виплив.

До водойми діти пішли без батьків. Вони покликали дорослих, коли хлопець вже наковтався води.

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Що відомо про інцидент

  • До річки пішов 12-річний підліток з 9-річною сестрою та другом однолітком.
  • На березі він скинув одяг та пішов купатися.
  • Діти покликали дорослих, але було запізно.
  • Ті виловили тіло та намагалися врятувати хлопця, проте намарно.


Працівники Нацполіції на місці події / Фото Нацполіція

  • За попередньою інформацією, він наковтався води, яка забила дихальні шляхи.
  • На місце приїхали медики, які констатували смерть підлітка.
  • Місцеві мешканці розповіли правоохоронцям, що водойму штучно поглиблювали минулого року.
  • Але чи було це причиною смерті підлітка, встановлюватимуть правоохоронці.
  • Наразі триває слідство. Поліцейські відкрили кримінальну справу за статтею умисне вбивство.
Автор: Вікторія Андрєєва