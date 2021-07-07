На Одещині повісився військовий: переживав через дружину

В одній з військових частин на Одещині наклав на себе руки військовослужбовець. Ймовірно, це трапилося через негаразди в сім’ї, зокрема, погані стосунки з дружиною.

Про трагедію в селищі міського типу Чорноморське повідомили 7 липня. Померлий служив у 28 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

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Не пережив зраду

Сержант вирішив повіситися на дереві неподалік від військової частини. Це трапилося приблизно через годину після його розмови з дружиною.

Повідомляють, що жінка сказала йому про намір розлучитися. Це, нібито, пояснила тим, що вже тривалий час має стосунки з іншою людиною. Військовий був одружений 20 років і мав 2 дітей.

Офіційно цю трагедію поки ніяк не коментували. Журналісти 24 каналу намагалися зателефонувати у військову частину, де це трапилося. Однак там лише сказали, що наразі триває розслідування.