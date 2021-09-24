Вона більш потрібна для випробувань, які покажуть чи варто робити й інші в цьому місці. Якщо результати будуть хороші створять кілька десятків таких свердловин.

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Мали дозвіл багато років

Про це повідомив 23 вересня геолог концерну "Укрнафтоінвест" Мирон Фірман. Він про це говорив на конференції Odesa Offshore Conference 2021.

Концерн, про який мовиться, багато років має спеціальні дозволи на розробку, а також проведення буріння на півдні Одещини. Проте цю свердловину почали створювати лише в липні. Тобто через пів року після того, як "Укрнафтоінвест" придбала компанія BGV Group Management.

Що відомом про BGV Group Management Інвестиційна компанія, яку заснували у 2015 році. Вона контролює кілька інших компаній, що володіють ліцензіями на розвідку та видобуток корисних копалин і металів.



Інвестують у видобуток і родовища корисних копалин. На сайті BGV сказано, що вони займаються графітом, берилієм, ураном, газом, титаном, нафтою та іншими копалинами.

Може бути значно більше

Фірман розповів, що випробування свердловини вже розпочали. Через кілька місяців будуть їх результати, які допоможуть оцінити розмір запасів нафти.

Відповідно згодом вже будуть думати над створенням інших свердловин. Наразі припускають, що їх можуть бути навіть кілька десятків. При цьому інфраструктура області повністю готова до транспортування видобутої сировини.

Також повідомили, що в цьому місці є невелика кількість розчиненого газу. Однак його не настільки багато, щоб почався видобуток.

Чому довго не видобували

Експерт зазначив, що видобуток нафти на Одещині буде досить нелегкою справою. Це пояснюють складним геологічним розрізом.

Також у регіоні складне формування колекторів нафти. Тобто умови менш сприятливі, ніж на Полтавщині, Закарпатті або в Дніпрово-Донецькій впадині. На думку Фірмана, саме через це нафту раніше там не видобували.

Звідки дізналися про нафту Одещини

Зараз робота компанії базується на польових дослідженнях, які проводили ще в радянські часи. Зокрема, тоді робили сейсморозвідувальні вивчення області, а також пошукове буріння.

Через те, що були старі дані, про корисні копалини Одеської області згадали й на початку 2000-х років. Тоді в регіоні провели розвідку і геолого-економічне вивчення пластів нафти й газу.