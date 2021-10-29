На Одещині прогримів вибух у будинку: є потерпілі

В Ізмаїлі на Одещині 29 жовтня вибухнув газ і постраждали 2 людей. Інцидент трапився в житловому будинку. На думку рятувальників, до нього призвело нехтування правилами пожежної безпеки.

Загоряння, яке почалося після вибуху загасили ще до приїзду пожежників. Для цього використовували відра з водою.

В цей день Сталася масштабна пожежа кафе під Одесою: прибули рятувальники кількох команд

Детальніше про причину вибуху

Постраждалі жінка та чоловік, яким приблизно 59 та 58 років (народилися в 1963 та 1962 роках). Чоловік не сильно постраждав, а лише трішки обпікся при гасінні. А ось жінку госпіталізували у стані середньої важкості. До гасіння пожежі також долучилася сусідка з відром.



Котел, біля якого вибухнув газ / Фото ДСНС

До ДСНС про цей інцидент повідомили приблизно о пів на 7 годину ранку. Рятувальники по приїзду встановили, що в домі порушували правила пожежної безпеки при експлуатації газових приладів.

Згодом почалася пожежа, яка охопила 5 квадратних метрів приміщення. На фото з місця видно, що пожежа була не дуже масштабна. Там згоріли лише шпалери.



Наслідки пожежі після вибуху газу / Фото ДСНС

Інший вибух раніше

У селищі Велика Михайлівка на Одещини 13 жовтня також стався вибух газу в одному з будинків. У цей момент там були 2 людини, яким знадобилася госпіталізація.

У потерпілих діагностували сильні опіками. Їхній будинок після цього був сильно розтрощений, проте стіни встояли та були цілі. Тому подальшої небезпеки завалу не було.