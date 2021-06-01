На Одещині прокуратура намагається скасувати російську мову як регіональну через суд

Болградська окружна прокуратура подала позовну заяву 14 травня. У ній мовиться про необхідність скасувати рішення про російську мову як регіональну.

Як повідомили у мовного омбудсмена, станом на травень російська як регіональна все ще чинна у 4 областях. Регіональну мову не скасували у Дніпропетровській, Луганській, Миколаївській та Одеській області

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Що відомо про ініціативу Болградської прокуратури

Звернулись до Одеського окружного адміністративного суду.

Прокуратура Болграду вимагає визнати нечинним рішення від 2013 року про надання російській мові статусу регіональної.

У Законі України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у 2018 році внесли правки та скасували рішення про надання будь-яким мовам статусу регіональних на будь-якій частині території країни.

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