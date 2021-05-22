В Одеській області пройшли тактико-спеціальні навчання на об'єктах потенційних терористичних посягань. Відпрацювання відбулись 20 і 21 травня.

Спеціальні тренування організувала координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України на Одещині.

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Основною метою цих занять є відпрацювання послідовності протидії можливим терористичним групам, а також виконання комплексу контрдиверсійних заходів, спрямованих на удосконалення міжвідомчої взаємодії,

– йдеться у повідомленні.

У навчаннях взяли участь гвардійці та бійці окремого загону спеціального призначення Південного Одеського територіального управління НГУ "Омега".

Вони разом з іншими силовими структурами відпрацювали міста Южне Одеської області.

Під Одесою провели антитерористичні навчання / Фото пресслужби МВС

У МВС додали, що у цьому районі під час відпрацювань тимчасово обмежили рух транспортних засобів і пішоходів. Також перевіряли документи, що посвідчують особу, оглядали особисті речі та автомобілі.

На Одещині пройшли антитерористичні навчання / Фото пресслужби МВС