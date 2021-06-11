П'яний житель Одещини вкрав прапор: хотів попрати у фонтані

На Одещині п'яний хуліган зняв державний прапор з флагштока біля адмінбудівлі. Згодом зловмисник прийшов із прапором до поліції та у всьому зізнався. Розповів, що хотів його попрати у фонтані неподалік.

Це трапилося в селищі міського типу Велика Михайлівка. Про це розповів ветеран російсько-української війни та заступник голови "Об'єднання ветеранів, учасників АТО Південь" Денис Жарков.

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За словами чоловіка, цей момент зафіксувала камера відеоспостереження.

Зловмисник прийшов п'яним на центральну площу селища.

Там він швидко зняв прапор і втік.

Коли чоловік отверезів, зрозумів, що скоїв.

Тоді прийшов до відділку поліції з прапором.

Розповів, що йому щось не сподобалось у ньому.

Тому він вирішив попрати прапор у фонтані на центральній площі.

За словами Жаркова, цей чоловік вже відзначався іншим хуліганством.

Що загрожує за такі дії

Правоохоронці кваліфікують цей випадок, як дрібне хуліганство. Відповідна стаття передбачає накладання штрафу від 51 до 119 гривень.

Однак за словами ветерана, цього недостатньо. Тому через кілька днів він планує зустрітися зі зловмисником. Мовляв, він повинен вибачитись за свій вчинок перед жителями селища.

У Львові 12 березня патрульні затримали чоловіка, який розтрощив платіжний термінал. Хуліган сподівався, що заховається від правоохоронців у кущах . Проте його все ж помітили.

Розташування селища Велика Михайлівка, де вкрали прапор / Карта Google