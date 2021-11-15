Проте найцікавіше, що це сталося саме тоді, коли правоохоронці перекрили дорогу біля місця пожежі. Слід зазначити, що їхнє авто стояло з ввімкненими проблисковими маячками.

До речі П'яний киянин втікав із місця ДТП на авто, яке загорілося: фото

Їхав по зустрічній

У той вечір сталося загоряння в будівлі на вулиці Соборна. Поліція перекрила одну зі смуг дороги на момент, поки там працювали рятувальники.

Проте в передню частину службового авто на швидкості врізався Nissan. Містянин їхав по зустрічній смузі. Коли з ним почали спілкуватися, виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Після аварії один із поліцейських був змушений звернутися до медиків. Проте він отримав лише забої.

Що загрожує водію

Правоохоронці склали на чоловіка одразу 2 протоколи. Вони передбачають різні максимальні покарання: