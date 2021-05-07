На Одещині п'яний водій на смерть збив матір 3 дітей: він пропонує тисячу гривень компенсації

В Одеській області ще у листопаді 2020 року п'яний водій збив матір 3 дітей та залишив її помирати. Як компенсацію він пропонує щомісяця виплачувати родині по 1 тисячі гривень.

Про трагічний інцидент та пропозиції його винуватця повідомив місцевий активіст і керівник "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко.

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П'яний водій наїхав на жінку: деталі аварії

Жахлива ДТП на Одещині сталася 7 листопада 2020 року – чоловік наїхав на матір 3 дітей.

Правоохоронці затримали водія, який пояснив, що поспішав і не помітив, як збив жінку. Життя потерпілої можна було врятувати за умови вчасного надання медичної допомоги.

За словами Гордієнка, жінку знайшли тільки за 2,5 години в стані клінічної смерті. Її госпіталізували, однак лікарі не змогли допомогти жертві ДТП.

Унаслідок аварії без матері залишилися дівчатка віком 13, 6 і 4 років.

Що відомо про винуватця ДТП

За словами активіста, спричинив аварію житель села Яськи Білявського району Петро Дмитрук, який володіє ставками з рибою. Гордієнко також розповів, що раніше він уже скоював злочини, але уникав відповідальності.

Цього разу Дмитрук запропонував щомісяця виплачувати дітям загиблої 1 тисячу гривень до їхнього повноліття. Київський районний суд відправив його в СІЗО на 2 місяці, але захист планує подавати апеляцію.