Відзначають День вишиванки у 2021 році в Україні 20 травня. Однак урочистості у різних містах відбувалися й наступного дня.

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100-метровий український прапор розгорнули в Чорноморську

От і в Чорноморську Одеської області 21 травня люди вийшли на вулицю з велетенським синьожовтим прапором України завдовжки у щонайменше 100 метрів.

Того дня у місті відбувся Вишиванковий марш, участь у якому взяли близько сотні місцевих мешканців. Містяни у вишиванках пройшли від будівлі міської ради до Приморських сходів.



Вишиванкова хода у Чорноморську / Фото ІТ-3



Містяни розгорнули на вулиці стометровий український прапор / Фото ІТ-3



Всесвітній день вишиванки відзначають у третій четвер травня / Фото ІТ-3

Звернімо увагу, що Одеська область перебуває у жовтій зоні за умовами адаптивного карантину 2021 року. Проведення масових заходів понад 20 людей дозволено за умови наявності щонайменше 4 метрів квадратних на 1 людину.

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