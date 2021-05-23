На Одещині розгорнули 100-метровий прапор України на честь Дня вишиванки

На вшанування Дня вишиванки у місті Чорноморськ Одеської області розгорнули величезний прапор України. Полотно мало завдовжки щонайменше 100 метрів.
Відзначають День вишиванки у 2021 році в Україні 20 травня. Однак урочистості у різних містах відбувалися й наступного дня.
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100-метровий український прапор розгорнули в Чорноморську
От і в Чорноморську Одеської області 21 травня люди вийшли на вулицю з велетенським синьожовтим прапором України завдовжки у щонайменше 100 метрів.
Того дня у місті відбувся Вишиванковий марш, участь у якому взяли близько сотні місцевих мешканців. Містяни у вишиванках пройшли від будівлі міської ради до Приморських сходів.
Вишиванкова хода у Чорноморську / Фото ІТ-3
Містяни розгорнули на вулиці стометровий український прапор / Фото ІТ-3
Всесвітній день вишиванки відзначають у третій четвер травня / Фото ІТ-3
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