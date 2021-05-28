На Одещині ще прикордонник скоїв самогубство: він застрелився з табельного пістолета

Вранці 28 травня в селі Тарутине на Одещині один з працівників Державної прикордонної служби вчинив самогубство. Обставини інциденту зараз з’ясовують правоохоронці.
Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Інцидент стався до 08:00.
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Що відомо про інцидент
- За попередньою інформацією, причиною смерті стало самогубство.
- На місці події працює спеціальна комісія.
- Вони встановити додаткові деталі інциденту.
- Більше подробиць про померлого службовця наразі невідомо.
- Це другий випадок на Одеській митниці за тиждень.