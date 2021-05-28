На Одещині ще прикордонник скоїв самогубство: він застрелився з табельного пістолета

28 травня 2021 , 13:07
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Джерело:

24 канал

Вранці 28 травня в селі Тарутине на Одещині один з працівників Державної прикордонної служби вчинив самогубство. Обставини інциденту зараз з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Інцидент стався до 08:00.

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Що відомо про інцидент

  • За попередньою інформацією, причиною смерті стало самогубство.
  • На місці події працює спеціальна комісія.
  • Вони встановити додаткові деталі інциденту.
  • Більше подробиць про померлого службовця наразі невідомо.
  • Це другий випадок на Одеській митниці за тиждень. 
Зверніть увагу!  Причиною самогубств серед військових переважно є їхні особисті причини. Наприклад, у Кіровоградській області 26 квітня юнак повернувся з армії та скоїв самогубство . а переди тим записав відеозвернення, де пояснив мотиви та назвав винних. 

 

 

Автор: Вікторія Андрєєва