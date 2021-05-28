На Одещині ще прикордонник скоїв самогубство: він застрелився з табельного пістолета

Вранці 28 травня в селі Тарутине на Одещині один з працівників Державної прикордонної служби вчинив самогубство. Обставини інциденту зараз з’ясовують правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби. Інцидент стався до 08:00.

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Що відомо про інцидент

За попередньою інформацією, причиною смерті стало самогубство.

На місці події працює спеціальна комісія.

Вони встановити додаткові деталі інциденту.

Більше подробиць про померлого службовця наразі невідомо.

Це другий випадок на Одеській митниці за тиждень.

Зверніть увагу!

Причиною самогубств серед військових переважно є їхні особисті причини. Наприклад, у Кіровоградській області 26 квітня юнак

. а переди тим записав відеозвернення, де пояснив мотиви та назвав винних.