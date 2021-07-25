Позичив 300 тисяч доларів і зник: на Одещині шукають заступника глави поліції, – ЗМІ

У Ізмаїлі, що на Одещині, зник заступник голови поліції. Він позичив у колег 300 тисяч доларів, а ще ймовірно обікрав квартиру та забрав пістолет.

Ймовірно чоловік мав ігрову залежність. У прокуратурі власні джерела видання повідомили, що причиною зникнення є якраз великий борг.

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Поліцейський позичив у колег велику суму грошей й зник

Заступник начальника патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин кілька днів тому зник при дивних обставинах та перестав виходити на зв'язок.

Борг чоловік брав нібито на купівлю врожаю зернових. Видання пише, що колеги давали чоловіку гроші нібито на його "авантюру", яка мала принести великий прибуток. Згодом офіцер поліція нібито почав ухилятись від кредитів.

На даний момент правоохоронець не виходить на зв'язок і пішов з усіх робочих чатів. За попередньою версією, причиною такої дивної поведінки могла стати ігрова залежність патрульного,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо чоловіка підозрювали у обкраданні квартири. Однак видання повідомило про нові подробиці крадіжки:

нібито квартиру, яку знімали 2 правоохоронців та Митькин, обікрали ще 22 липня;

у поліцію повідомили, що невідомий, підібравши ключі від вхідних дверей, проник до квартири, звідки викрав – пристрій для відстрілу гумових куль "Форт", документи на автомобіль "Мерседес W140", а також 2 тисячі гривень.

Видання "Бессарабия ИНФОРМ" написало, що нібито:

у п'ятницю ввечері Митькин поїхав на вихідні до родини в Одесу;

у суботу, 24 липня, дізнавшись, що його розшукують, перестав виходити на зв'язок і пішов з соцмереж.

Що відомо про Івана Митькіна

Іван Митькин в грудні 2019 року був прикомандирований з Одеси.

Тоді він отримав посаду заступника начальника Відділу організації несення служби в Ізмаїлі Управління патрульної поліції.

Він одружений, має двох синів, один з яких народився два місяці тому.

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