На Одещині сім'я "педагогів" розбещувала дошкільнят під виглядом приватних уроків

На Одещині чоловік та жінка під виглядом уроків у логопеда вчиняли насильство над дітьми дошкільного віку. Подружжя ймовірних ґвалтівників викрили правоохоронці.

Чим займалося подружжя "педагогів"

Зловмисники проживають у Біляївського району Одеської області. Правоохоронці зібрали доказову базу щодо розбещення двох діток, 2015 та 2017 років народження.

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З‌а даними слідства, 53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда з підготовки діток до школи.

Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, залишаючи наодинці з "педагогом". Однак, як виявилося, жінка підбирала та схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком,

– розповіли правоохоронці.

Чоловік вчиняв над дітьми сексуальне насильство, а свої "розваги" знімав на мобільний телефон.



Під Одесою затримали подружжя педофілів

Дітей залякували, аби ті мовчали

Аби діти не розповіли батькам про розпусні "забавки", дружина ймовірного педофіла залякувала їх.

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисників вилучили:

комп'ютерну техніку,

носії інформації,

мобільні телефони.

Що загрожує зловмисникам

Подружжю оголосили про підозру за статтею про сексуальне насильство. Тепер їм загрожує позбавлення волі на 15 років або довічно.

Правоохоронці подали до суду клопотання про взяття підозрюваних під варту.

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