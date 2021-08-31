Це сталося на звалищі кооперативу "Екологія", яке розташоване біля села Абрикосове. До рятувальників звернулися приблизно об 11 годині ранку.

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Рятувальники приїхали гасити сміттєзвалище / Фото ДСНС Одещини

Гасили кілька годин

Коли пожежники приїхали, палало вже приблизно 300 квадратних метрів. Вогонь почали гасити, однак це було непросто. Тому для гасіння знадобилося понад 2 години.



Пожежа на сміттєзвалищі під Одесою / Фото ДСНС Одещини

Слід зазначити, що тижнем раніше на цьому ж звалищі була інша пожежа. 23 серпня палало 200 квадратних метрів. В обох випадках фахівці вважають, що загоряння трапилося через занесення джерела вогню ззовні.

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