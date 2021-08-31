Спалахнуло сміттєзвалище на Одещині: назвали ймовірну причину – відео та фото пожежі

У Білгород-Дністровському районі Одещини 31 серпня трапилася пожежа на сміттєзвалищі. Туди одразу прибули рятувальники, проте вогонь швидко поширився на велику площу. Вахівці вважають, що це могло бути підпалом.

Це сталося на звалищі кооперативу "Екологія", яке розташоване біля села Абрикосове. До рятувальників звернулися приблизно об 11 годині ранку.

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Рятувальники приїхали гасити сміттєзвалище / Фото ДСНС Одещини

Гасили кілька годин

Коли пожежники приїхали, палало вже приблизно 300 квадратних метрів. Вогонь почали гасити, однак це було непросто. Тому для гасіння знадобилося понад 2 години.



Пожежа на сміттєзвалищі під Одесою / Фото ДСНС Одещини

Слід зазначити, що тижнем раніше на цьому ж звалищі була інша пожежа. 23 серпня палало 200 квадратних метрів. В обох випадках фахівці вважають, що загоряння трапилося через занесення джерела вогню ззовні.

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