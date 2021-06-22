Це сталося в селі Лебедівка, біля бази відпочинку “Жемчужина”. Про інцидент повідомили приблизно о 17 годині 22 червня.

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Як триває пошук потерпілих

До пошукових робіт вже залучили 40 фахівців оперативних служб.

Однак кількість залучених рятувальників постійно збільшується.

До цього на місці події виявили речі відпочивальників.

Але немає підтвердження, що вони під землею.

Тому інформацію про потерпілих перевіряють.



Рятувальники шукають потерпілих внаслідок зсуву / Фото ДСНС Одещини

Що пишуть ЗМІ

Видання "Думская" повідомило, що свідчення очевидців різняться. Один із них каже, що незадовго до події бачив там дівчину.

Інший свідок зсуву каже, що там завалило пару з дитиною. В "Жемчужині" наразі зайняті 20 номерів. Адміністрація бази зараз намагаються розшукати всіх своїх гостей.

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