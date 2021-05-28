Це трапилося на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району 27 травня. Наступного дня повідомили, що одного зі зловмисників вже затримали.

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  • Чоловіки приїхали на кладовище вранці.
  • До них підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими.
  • Молодики раптово почали її ображати.
  • Тому вона, щоб уникнути конфлікту попрямувала до будинку охоронця.
  • Один з цих "відвідувачів" кладовища дістав зброю та почав стріляти вслід жінці.
  • На звуки пострілів вийшов 72-річний охоронець.
  • У нього зловмисник вже влучив.
  • Охоронця госпіталізували з простреленими нижньою щелепою та грудною кліткою.
  • Товариша затриманого ще розшукують.

Стрылянина Кладовище Затриманий Фото поліції
Затриманий за стрілянину на кладовищі / Фото карного розшуку