На Одещині стріляли на кладовищі: поранили старенького сторожа – фото

28 травня 2021 , 16:07
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Карний розшук

В Одеській області два хлопці влаштували стрілянину на кладовищі. Спершу вони цілились у жінку, яка пішла покликати сторожа. А згодом стріляли вже в нього. 72-річного чоловіка госпіталізували з двома пораненнями.

Це трапилося на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району 27 травня. Наступного дня повідомили, що одного зі зловмисників вже затримали.

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Більше про стрілянину

  • Чоловіки приїхали на кладовище вранці.
  • До них підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими.
  • Молодики раптово почали її ображати.
  • Тому вона, щоб уникнути конфлікту попрямувала до будинку охоронця.
  • Один з цих "відвідувачів" кладовища дістав зброю та почав стріляти вслід жінці.
  • На звуки пострілів вийшов 72-річний охоронець.
  • У нього зловмисник вже влучив.
  • Охоронця госпіталізували з простреленими нижньою щелепою та грудною кліткою.
  • Товариша затриманого ще розшукують.


Затриманий за стрілянину на кладовищі / Фото карного розшуку

Зверніть увагу! У Запоріжжі ввечері 22 травня двоє чоловіків не змогли поділити чергу на "МакДрайв". Унаслідок словесної перепалки сталася стрілянина. Один із відвідувачів McDonald's отримав вогнепальне поранення.
Автор: Олександр Марчак