На Одещині стріляли на кладовищі: поранили старенького сторожа – фото

В Одеській області два хлопці влаштували стрілянину на кладовищі. Спершу вони цілились у жінку, яка пішла покликати сторожа. А згодом стріляли вже в нього. 72-річного чоловіка госпіталізували з двома пораненнями.
Це трапилося на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району 27 травня. Наступного дня повідомили, що одного зі зловмисників вже затримали.
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- Чоловіки приїхали на кладовище вранці.
- До них підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими.
- Молодики раптово почали її ображати.
- Тому вона, щоб уникнути конфлікту попрямувала до будинку охоронця.
- Один з цих "відвідувачів" кладовища дістав зброю та почав стріляти вслід жінці.
- На звуки пострілів вийшов 72-річний охоронець.
- У нього зловмисник вже влучив.
- Охоронця госпіталізували з простреленими нижньою щелепою та грудною кліткою.
- Товариша затриманого ще розшукують.
Затриманий за стрілянину на кладовищі / Фото карного розшуку