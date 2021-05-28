На Одещині стріляли на кладовищі: поранили старенького сторожа – фото

В Одеській області два хлопці влаштували стрілянину на кладовищі. Спершу вони цілились у жінку, яка пішла покликати сторожа. А згодом стріляли вже в нього. 72-річного чоловіка госпіталізували з двома пораненнями.

Це трапилося на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району 27 травня. Наступного дня повідомили, що одного зі зловмисників вже затримали.

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Чоловіки приїхали на кладовище вранці.

До них підійшла жінка, якій вони здалися підозрілими.

Молодики раптово почали її ображати.

Тому вона, щоб уникнути конфлікту попрямувала до будинку охоронця.

Один з цих "відвідувачів" кладовища дістав зброю та почав стріляти вслід жінці.

На звуки пострілів вийшов 72-річний охоронець.

У нього зловмисник вже влучив.

Охоронця госпіталізували з простреленими нижньою щелепою та грудною кліткою.

Товариша затриманого ще розшукують.



Затриманий за стрілянину на кладовищі / Фото карного розшуку