Наразі слідчі закінчили розслідування та передали обвинувачувальний акт до суду.

Зауважте Мільйони доларів, зброя та авто: що було в "общаку" затриманих "злодіїв у законі" з Дніпра

Поліцейський намагався пограбувати жінку

Судитимуть працівника Овідіопольського відділу поліції Одеської області. Його справу розслідували слідчі теруправління ДБР у Миколаєві та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У грудні 2020 року він зі спільником бризнули з перцевого балончика в очі жінці та силоміць заволоділи її сумкою. В сумці були гроші та ювелірні вироби на 793 тисячі гривень,

– з'ясували в ДБР.



Поліцейський намагався вкрасти гроші та ювелірні вироби / Фото ДБР

Однак до місця злочину вчасно під'їхав брат жінки та затримав поліцейського. Співучасник злочину наразі перебуває в розшуку.





Поліцейському загрожує до 13 років тюрми / Фото ДБР

Чоловіка підозрюють в закінченому замаху на викрадання майна, поєднаному з насильством, що небезпечне для життя чи здоров'я потерпілого. Ба більше, слідчі вважають, що замах вчинений в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Зверніть увагу! Якщо провину доведуть, що чоловіку загрожує в'язниця на строк від 8 до 13 років із конфіскацією майна.

До речі, за інформацією видання "Думская", мовиться про поліцейського 2000 року народження. У 2020 році писали, що у сумці було 20 тисяч доларів.