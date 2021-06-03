Чоловіку інкримінують умисне вбивство. Крім цього, його звинувачують у примушуванні свідка до давання завідомо неправдивих показань.

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Зауважимо, що перша стаття передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Водночас друга – штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або й арешт на строк до 6 місяців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Подільського районного управління поліції, що на Одещині.

Подробиці про моторошний інцидент

Слідчі встановили, що 15 січня 2021 року між військовими батальйону зав'язалася бійка. Перед цим вони вживали алкоголь у приміщенні казарми.

Один із військових побив свого товариша по службі. Той потрапив в реанімацію й помер від отриманих тілесних ушкоджень 18 січня.

Підозрюваний спробував приховати злочин й видати його за нещасний випадок. Для цього він тиснув та погрожував очевидцям.

Втім, його намагання не увінчалися успіхом, обманути поліцейських не вдалося. Військовослужбовці надали їм правдиві свідчення.