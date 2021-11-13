На Одещині трапилася ДТП за участі патрульних: серед постраждалих є діти

На трасі Миколаїв – Одеса 13 листопада трапилася моторошна ДТП. Унаслідок зіткнення двох автомобілів постраждали 5 людей, серед яких є малі діти.

Інцидент трапився близько 16:00. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

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Патрульні виїхали на зустрічну смугу, – ЗМІ

За даними видання "Новости N", ДТП трапилася неподалік села Сичава. Патрульні на Renault Sandero нібито хотіли зупинити якусь автівку і через це виїхали на зустрічну смугу. Там вони зіткнулися Mitsubishi. Після цього службовий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся.

На Одещині трапилася ДТП за участі патрульних / Фото "Новости N"

Деталі про постраждалих

За непідтвердженою інформацією, у салоні Mitsubishi перебувала жінка та діти віком 2 і 4 роки. Їх відвезли у лікарню очевидці аварії.

Водій-патрульний перебуває у важкому стані, а його колега-пасажирка зазнала травм. Наразі вони у медзакладі.

Зауважимо, на місце події, окрім правоохоронців та медиків, виїжджали також патрульні.