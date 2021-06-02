Загалом ця банда складалася з 6 людей і їх керівника. Матеріали цієї справи 2 червня направили до Приморського районного суду Одеси.

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Більше про це угруповання

Наймолодшому із затриманих 29 років, найстаршому – 50. Слідчі з'ясували, що їх цікавила різна нерухомість:

житло померлих осіб, у яких не було родичів;

об'єкти, які в іпотеці;

нежитлові приміщення, які були власністю територіальних громад.

Протягом 2016 – 2018 років, зловмисники заволоділи 17 об'єктами нерухомості. Загальна їх вартість сягала 14 мільйонів гривень. За даними слідства, здобуте майно вони продавали та купували елітну нерухомість. Це було потрібно, щоб здавати його в оренду.

У всіх членів угруповання були різні функції:

організація та координація роботи схеми;

підробка документів;

підбір підставних осіб для реєстрації нерухомості;

пошук покупців;

незаконна перереєстрація майна.



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У чому ще їх підозрюють

Окрім цієї схеми, зловмисників вважають винними у скоєнні інших правопорушення. Оперативники встановили, що 3 з них причетні до розбійного озброєного нападу та викрадення мешканця Одещини. Вони це зробили, щоб заволодіти його коштами.

Зловмисників звинувачують у тому, що вони силою відібрали в чоловіка кошти. Після цього вони його викрили та утримували допоки він не віддав їм документи на нерухомість.

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Що загрожує за такі злочини

Учасників угруповання будуть судити одразу за кількома статтями:

шахрайство;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

підроблення документів і їх використання;

незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

розбій;

вимагання.

Якщо їх вину доведуть у суді, членам цієї групи може загрожувати до 12 років в'язниці. Також у них можуть конфіскувати майно.