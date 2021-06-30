В контейнері з бананами: на Одещині викрили партію наркотиків на 10 мільйонів доларів

На Одещині прокуратура викрила партію наркотиків, які контрабандою завезли на територію країни. Від митників брикети з наркотиками приховали в контейнері з бананами.

Брикети з кокаїном прибули з Еквадору. Вони мали вагу 57 кілограмів.

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На Одещині викрили партію наркотиків на 10 мільйонів доларів

Попередити збут та розповсюдження партії кокаїну в Україні вагою майже 57 кілограмів вдалось Одеській прокуратурі. Відомо, що кокаїн контрабандою завезли через держкордон.

Правоохоронці виявили 46 брикетів кокаїну прихованих від митного контролю у рефрижераторі контейнера з бананами,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Там також зазначили, що вартість вилученої партії кокаїну на "чорному ринку" складає орієнтовно 10 мільйонів доларів.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити осіб, причетних до злочину та притягнути їх до відповідальності.



Наркотики перевозили в контейнері для бананів / Фото Офісу генпрокурора

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