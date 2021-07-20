Не на таку погоду 20 липня чекали жителі села Градениці Біляївського району Одеської області. Відео, яке зняли місцеві мешканці, оприлюднили в одному з одеських телеграм-каналів.

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На відео чути, як люди побоюються, що град може порозбивати їм вікна.

Дивіться відео з села Градениці / Відео з Одесса INFO

Зверніть увагу! Грози та зливи продовжують вирувати в Україні. Так станом на ранок 20 липня через негоду без електропостачання залишились 75 населених пунктів. Більшість з них – на Київщині та Сумщині.

Що обіцяють синоптики 21 липня

Тим часом, синоптики прогнозують 21 липня в Україні дощову та похмуру погоду. Без опадів не обійдеться в жодному українському регіоні. Захід, Північ та Центр накриє незначна прохолода. А от жителям південних та східних областей, попри дощі, доведеться терпіти сильну спеку.

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