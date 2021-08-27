Мовиться про музичну іграшку жабеня з серії "Звірята малята", яку виробили в Китаї. Порушення виявили в ході планової перевірки продукції.

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Заборонили постачати на ринок

Після того, як фахівці отримали результати аналізів, вони одразу заборонили постачати іграшки на ринок України. Це пояснили невідповідністю до вимог законодавства щодо безпечності.

Проте у повідомленні зазначили, що ці іграшки все ж можуть потрапити в українські магазини. Тому закликали при виявленні таких товарів звертатися до Держпродспоживслужби.



Вигляд небезпечної жабки зі свинцем / Фото "Всі ціни"

Досі продаються в магазинах

Відповідно до даних сайту "Всі ціни", таке небезпечне пластмасове жабеня досі можна купити в магазинах. Зокрема є два оголошення про такі товари в магазинах "Антошка" та "Дитячі Мрії". Там вказано, що іграшки є на складі. Проте невідомо, чи ці товари з тієї партії, яка має перевищену частку свинцю.



Продаж ймовірно небезпечної іграшки в інтернеті / Скриншот 24 каналу