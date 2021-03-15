У селі Іванівської об'єднаної громади на Одещині на власника десятка корів склали протокол за жорстоке поводження з тваринами. Він тримав худобу просто неба, не зважаючи на зміну погоди.

Порушення виявив староста села. Він розповів про корів односельця поліції.

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Чому тварини були на вулиці

Коли поліція перевіряла господарство, 39-річний господар тварин зазначив, що купив корів нещодавно. Через це він не встиг облаштувати приміщення для утримання худоби.



Корови на Одещині просто неба / Фото Національної Поліції

Яка відповідальність загрожує

На чоловіка склали протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Йому тепер доведеться сплатити штраф від 5 100 до 8 500 гривень або відбути 15-денний арешт.

Також тварин можуть конфіскувати, якщо виявлять загрозу для їхнього життя чи здоров’я.

Центр Іванівської ОТГ / Карта

Жорстоке поводження з тваринами на Одещині