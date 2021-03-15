Тримав корів на холоді: на Одещині покарали фермера
У селі Іванівської об'єднаної громади на Одещині на власника десятка корів склали протокол за жорстоке поводження з тваринами. Він тримав худобу просто неба, не зважаючи на зміну погоди.
Джерело:Поліція Одещини
Порушення виявив староста села. Він розповів про корів односельця поліції.
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Чому тварини були на вулиці
Коли поліція перевіряла господарство, 39-річний господар тварин зазначив, що купив корів нещодавно. Через це він не встиг облаштувати приміщення для утримання худоби.
Корови на Одещині просто неба / Фото Національної Поліції
Яка відповідальність загрожує
На чоловіка склали протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Йому тепер доведеться сплатити штраф від 5 100 до 8 500 гривень або відбути 15-денний арешт.
Також тварин можуть конфіскувати, якщо виявлять загрозу для їхнього життя чи здоров’я.
Жорстоке поводження з тваринами на Одещині
- 22 лютого в Татарбунарах на Одещині знайшли ферму, де в неналежних умовах утримували худобу на забій. Також на території виявили собак, що вмирали від голоду, і частини туш свиней.
- У Царському Селі під Одесою 9 березня чоловік на очах сусідів вбив кота і кинув його в пакет. Згодом будинок чоловіка розписали активісти, а також на нього завели кримінальну справу за знущання над тваринами.
- Ще біля Одеси жінка 12 лютого застрелила хаскі та хизувалася цим у чаті села. Потім вона перестала визнавати свою провину.
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