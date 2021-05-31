Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Зауважте На Печерську сталася стрілянина з пораненими: у Києві ввели план "Перехоплення"

Деталі 

  • Інцидент стався на місцевому цвинтарі.
  • Постраждалі чоловік та жінка працюють там доглядачами.
  • Під час обходу території жінка зауважила 2 незнайомців, які пили на цвинтарі алкоголь.
  • Доглядачка зробила зауваження молодикам. У відповідь вони почали нецензурно лаятися та ображати її.
  • Чоловік почув галас. Збагнувши у чому справа, він заступився за дружину.
  • У відповідь зловмисники відкрили вогонь.
  • Постраждалих госпіталізували. 
  • Тим часом зловмисники втекли з цвинтаря на автомобілі.
  • Щоб зупинити їх, правоохоронці ввели на території району спеціальну поліцейську операцію "Перехват".
  • Одного з підозрюваних затримали на вулиці. Наразі він перебуває у СІЗО.
  • Його спільника ще шукають.