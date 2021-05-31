На Одещині влаштували стрілянину на цвинтарі: поранено подружжя

У Білгород-Дністровському 30-річний чоловік вистрілив у літнє подружжя. Внаслідок інциденту 66-річна жінка отримала поранення руки, а її 72-річний чоловік – поранення живота та голови.
Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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Деталі
- Інцидент стався на місцевому цвинтарі.
- Постраждалі чоловік та жінка працюють там доглядачами.
- Під час обходу території жінка зауважила 2 незнайомців, які пили на цвинтарі алкоголь.
- Доглядачка зробила зауваження молодикам. У відповідь вони почали нецензурно лаятися та ображати її.
- Чоловік почув галас. Збагнувши у чому справа, він заступився за дружину.
- У відповідь зловмисники відкрили вогонь.
- Постраждалих госпіталізували.
- Тим часом зловмисники втекли з цвинтаря на автомобілі.
- Щоб зупинити їх, правоохоронці ввели на території району спеціальну поліцейську операцію "Перехват".
- Одного з підозрюваних затримали на вулиці. Наразі він перебуває у СІЗО.
- Його спільника ще шукають.