На Одещині влаштували стрілянину на цвинтарі: поранено подружжя

31 травня 2021 , 16:49
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Джерело:

Нацполіція

У Білгород-Дністровському 30-річний чоловік вистрілив у літнє подружжя. Внаслідок інциденту 66-річна жінка отримала поранення руки, а її 72-річний чоловік – поранення живота та голови.

Підозрюваного вже затримали. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Деталі 

  • Інцидент стався на місцевому цвинтарі.
  • Постраждалі чоловік та жінка працюють там доглядачами.
  • Під час обходу території жінка зауважила 2 незнайомців, які пили на цвинтарі алкоголь.
  • Доглядачка зробила зауваження молодикам. У відповідь вони почали нецензурно лаятися та ображати її.
  • Чоловік почув галас. Збагнувши у чому справа, він заступився за дружину.
  • У відповідь зловмисники відкрили вогонь.
  • Постраждалих госпіталізували. 
  • Тим часом зловмисники втекли з цвинтаря на автомобілі.
  • Щоб зупинити їх, правоохоронці ввели на території району спеціальну поліцейську операцію "Перехват".
  • Одного з підозрюваних затримали на вулиці. Наразі він перебуває у СІЗО.
  • Його спільника ще шукають.
Зверніть увагу! Якщо вину підозрюваних доведуть, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Автор: Мар'яна Бекало