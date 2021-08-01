На Одещині внаслідок ДТП авто розірвало навпіл: фото

В Одеській області сталась моторошна аварія. Внаслідок зіткнення "Волги" та "ВАЗ-2109" одну з автівок в прямому значенні розтрощило на 2 частини. На щастя, жертв у цій жахливій автротрощі немає.

Аварія сталась на автошляху Подільськ – Балта вранці 1 серпня. Як повідомили у поліції, ймовірно, що 20-річний водій "ВАЗ-2109" не впорався з керуванням.

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"ВАЗ-2109" виїхав на зустрічну смугу

Машина виїхала на зустрічну смугу, якою у цей час їхала "Волга". Постраждала саме пасажирка останньої – 64-річну жінку госпіталізували з травмами.

Наразі водії обох автівок проходять обстеження. Експертиза визначить рівень алкоголю у крові. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На Одещині зіткнулись "Волга" та "ВАЗ-2109" / Фото Нацполіції

В Одеській області автомобіль наїхав на велосипед

Зазначимо, що у ніч проти 31 липня сталась ще одна жахлива аварія на Одещині. Цього разу без жертв, на жаль, не обійшлось. У Білгород-Дністровському районі автомобіль наїхав на велосипед. Загинули двоє людей, які на ньому їхали.