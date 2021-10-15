На Одещині водій влетів у постамент танка й загинув

У ніч проти 15 жовтня у Біляївці на Одещині водій не впорався з кермуванням і врізався у постамент танка. Чоловік загинув на місці.

Трагедія трапилася близько 3:00. Nissan, за кермом якого був 51-річний чоловік, врізався у бетонний постамент.

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Водій помер до приїзду швидкої

На місце ДТП прибули поліція та швидка допомога. Однак медики не встигли врятувати чоловіка – він загинув від отриманих травм. Відомо, що постраждалий був місцевим мешканцем.

Через аварію правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху. Наразі триває слідство.

Це вже не перший випадок зіткнення з бетонним постаментом у місті. Однак під час останньої подібної ДТП у грудні 2020 року, на щастя, ніхто не постраждав.

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