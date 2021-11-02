На Одещині водійка збила маму з дитиною, які йшли по пішохідному

У селищі Котовського на Одещині водійка в'їхала у двох людей, які йшли по пішохідному. Матрі з донькою відвезли до лікарні.

Аварія сталася ввечері 1 листопада на вулиці Висоцького. Поліція поки не надала офіційної інформації щодо ДТП.

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Начебто не побачила

ДТП сталося тоді, коли ввечері під час дощу жінка з донькою переходили дорогу пішохідним переходом. Водійка Hyundai стверджувала, що не помітила людей.



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Потерпілих відвезли до обласної лікарні, де їх мали оглянути. У якому стані мати з дочкою – не повідомили. Деталі та обставили аварії встановлюють правоохоронці.



Дочка і мати перебувають в лікарні / Фото з телеграму "Компас Одесса"

ДТП за участю дітей