На Одещині розслідують загибель 16-річного хлопця: до неї причетний його товариш

Трагічний інцидент трапився в Одеській області. Там необережне поводження зі зброєю призвело до загибелі юнака.

Вночі 8 березня поліцейські за одним із населених пунктів Подільської громади виявили тіло юнака з вогнепальним пораненням грудної клітки, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо

Слідство встановило, що двоє 16-річних хлопців пішли в кар'єр постріляти з рушниці. Там під час фотографування юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Слідчі направили тіло хлопця на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Розслідувати інцидент будуть за фактом вбивства через необережність. Походження зброї наразі з'ясовується.

До слова, у Волинській області молодик 2007 року народження прийшов до школи з пневматичним пістолетом. Він почав стріляти та влучив у двох учнів. Інцидент розслідує поліція, юнаку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.