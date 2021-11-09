На Одещині за добу втопилися 2 автомобілі: є загиблий

На Одещині протягом однієї доби трапилося одразу два випадки злету автомобілів у водойми. В одному з них водій загинув і його тіло вже діставали разом із автомобілем.

Ця смертельна аварія трапилася приблизно о 18 годині 8 листопада в Ізмаїльському районі. Щодо іншого занурення авто, що трапилося в місті Балта, до ДСНС зателефонували приблизно через 7 годин після першого інциденту.

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Що відомо про загиблого

Правоохоронці по прибуттю почали встановлювати обставини. За їх даними, о пів на 6 вечора водій УАЗ злетів із дамби у воду каналу Лаптиш. Після цього авто повністю занурилося у воду.



УАЗ, який витягли з-під води / Фото Нацполіції

Померлий чоловік, який був за кермом, виявився жителем одного з сіл Кілійської територіальної громади. 45-річний був у водоймі, але не всередині авто.



Правоохоронець біля потонулого УАЗ / Фото Нацполіції

Легковик занурився у воду

У ДСНС Одещини повідомили, що приблизно о 1 годині ночі 9 листопада до них надійшло повідомлення про те, що в місті Балта потрапив у воду легковик. Toyota з’їхав із дороги на вулиці Пушкінській і влетів у річку Кодима.

Туди одразу направили загін служби порятунку, який допоміг витягнути авто за допомогою лебідки. На щастя, в цьому випадку постраждалих чи загиблих не було. На фото з місця видно, що в річці була лише передня частина транспорту.



Рятувальники дістають потонулий легковик / Фото ДСНС